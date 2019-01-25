Фигурное катание

ВИДЕО - «Щелкунчик» Бойковой и Козловского, с которым они триумфально оформили бронзу на дебютном ЧЕ

«Щелкунчик» Бойковой и Козловского, с которым они триумфально оформили бронзу на дебютном ЧЕ
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Eurosport

17 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

У России две медали в парном катании.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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