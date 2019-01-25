Фигурное катание

ВИДЕО - Изумительное выступление Тарасовой и Морозова, которые разменяли золото на серебро

Изумительное выступление Тарасовой и Морозова, которые разменяли золото на серебро
 61 просмотров | 03:19
Eurosport

1 час назад

Российские фигуристки выступили отлично, но после двух чемпионств стали вторыми.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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