Фигурное катание

ВИДЕО - Константинова смазала тройной тулуп в короткой программе и расплакалась

Константинова смазала тройной тулуп в короткой программе и расплакалась
 706 просмотров | 06:07
Eurosport

8 ч. назадОбновлено 7 ч. назад

Станислава идет 11-й.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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