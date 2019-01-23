Фигурное катание

ВИДЕО - Элегантный перформанс Тарасовой и Морозова в короткой программе

Элегантный перформанс Тарасовой и Морозова в короткой программе
 558 просмотров | 05:38
Eurosport

7 ч. назад

Русская пара занимает второе место после первого дня соревнований.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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