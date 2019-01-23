ВИДЕО - Яркие кружева на льду от Самодуровой, которая обошла всех в короткой программе, кроме Загитовой
Показать большеПоказать меньше
Фигурное катание
Элегантный перформанс Тарасовой и Морозова в короткой программе555 просмотров • 9 ч. назад
Константинова смазала тройной тулуп в короткой программе и расплакалась706 просмотров • 9 ч. назад
Яркие кружева на льду от Самодуровой, которая обошла всех в короткой программе, кроме Загитовой1 924 просмотров • 9 ч. назад
Короткая программа Загитовой, которая недокрутила риттбергер, но все равно всех обошла5 948 просмотров • 14 ч. назад
Сверхромантичный танец от Синицыной и Кацалапова на показательных выступлениях1 233 просмотров • 10/12/2018 в 14:19
Невероятный перфоманс Тарасовой и Морозова. И это только показательное выступление1 579 просмотров • 10/12/2018 в 13:27
Опаляющая Лара Крофт от Загитовой на показательных выступлениях в Ванкувере7 591 просмотров • 10/12/2018 в 08:25
Волшебный танец стюардессы Туктамышевой в Ванкувере. Ты уже знаешь, чем он хорош6 748 просмотров • 10/12/2018 в 07:40
Уверенный прокат Загитовой, который все же не принес ей золото финала Гран-при3 689 просмотров • 09/12/2018 в 16:11
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Элегантный перформанс Тарасовой и Морозова в короткой программе
Константинова смазала тройной тулуп в короткой программе и расплакалась
«Теннисисты из России 9 раз побеждали в Мельбурне». Крутые факты об Australian Open
Пуй выдал 3 лучших удара дня! Здесь же перевод Новака и выход Серены к сетке
«Два первых «Шлема» Джокович выиграл именно в Мельбурне». Факты о чемпионах Австралии
Короткая программа Загитовой, которая недокрутила риттбергер, но все равно всех обошла
«Виландер – единственный, кто выигрывал турнир на разных покрытиях». Факты о первом мэйджоре сезона
353 минуты финала Джоковича с Надалем и нереальная серия Новака. Все рекорды АО
«Нет, это не парковка торгового центра в Химках». Экскурсия Eurosport по «Мельбурн-Парку»
Овечкин оформил очередной хет-трик и поднялся на 14 строчку в списке снайперов за всю историю НХЛ
«Сербы и хорваты дрались на трибунах и за их пределами». Главные скандалы АО
Внезапный Пуй уработал Раонича и впервые вонзился в полуфинал Australian Open
За 52 минуты Нисикори потрепал Джокович и добила травма
Муж Плишковой заказал машину в специальную больницу, когда Каролина добила Серену
«У меня не было вариантов». Серена выключила в себе звезду и восторгалась победившей Плишковой
Осака остановила поток вопросов журналиста и покинула корт, потому что ей было жарко
Если вы слышали звон, то это Себальос принял мощную подачу соперника самым нежным местом
Серена подвернула ногу, но доиграла матч с травмой
Возможно, лучший женский камбэк на Australian Open