Фигурное катание

ВИДЕО - Безупречный прокат Загитовой в произвольной программе, сопровождаемый мощными хлопками зрителей

Безупречный прокат Загитовой в произвольной программе, сопровождаемый мощными хлопками зрителей
 169 просмотров | 07:38
Eurosport

6 ч. назадОбновлено 49 мин. назад

Алина идеально выступила при родной публике.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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