Фигурное катание

ВИДЕО - Страстный танец Ивана Букина и Александры Степановой, который растопил лед в одну большую лужу

Страстный танец Букина и Степановой, который растопил лед в одну большую лужу
  смотрят | 08:09
Eurosport

3 ч. назадОбновлено Только что

Русская пара стала лучшей на этапе в Москве.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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