Фигурное катание

ВИДЕО - Юдзуру Ханю был так грациозен, что даже падение не прибавило шансов соперникам

Ханю был так грациозен, что даже падение не прибавило шансов соперникам
 164 просмотров | 08:21
Eurosport

48 мин. назад

Чемпионский перфоманс японского фигуриста.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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