Фигурное катание

ВИДЕО - Боевое выступление Фентца под эпичный саундтрек из «Игры престолов»

Боевое выступление Фентца под эпичный саундтрек из «Игры престолов»
 177 просмотров | 05:34
Eurosport

1 час назад

Сразу хочется оседлать дракона.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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