Фигурное катание

ВИДЕО - Величественный прокат Загитовой на Гран-при Москвы, который поставил точку в споре: Женя или Алина

Величественный прокат Загитовой на Гран-при Москвы, который поставил точку в споре: Женя или Алина
 453 просмотров | 06:42
Eurosport

39 мин. назад

Мировой рекорд и первое место говорят за себя.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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