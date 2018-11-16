Фигурное катание

ВИДЕО - Юдрузу Ханю притворился облачком и нежно парил надо льдом в Москве во время короткой программы

Ханю притворился облачком и нежно парил надо льдом в Москве во время короткой программы
 265 просмотров | 01:31
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 1 час назад

Японец в очередной раз доказал, что ему нет равных.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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