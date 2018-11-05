Фигурное катание

ВИДЕО - Показательный танец Загитовов в Хельсинки. Алина частично поддержала флешмоб с раздеванием

Показательный танец Загитовов в Хельсинки. Алина частично поддержала флешмоб с раздеванием
  смотрят | 04:38
Eurosport

1 минуту назад

Все в рамках приличия.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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