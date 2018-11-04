Фигурное катание

ВИДЕО - Зацени прокат Бетины Поповой и Сергея Мозгова в образе «Могучих рейнджеров» и вспомни детство

Зацени прокат Поповой и Мозгова в образе «Могучих рейнджеров» и вспомни детство
 133 просмотров | 04:23
Eurosport

57 мин. назад

Лучший момент Гран-при Хельсинки.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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