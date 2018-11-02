ВИДЕО - Воздушное выступление Загитовой, которой даже ошибка не помешала выиграть короткую программу
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Фигурное катание
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