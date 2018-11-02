Фигурное катание

ВИДЕО - Воздушное выступление Загитовой, которой даже ошибка не помешала выиграть короткую программу

Воздушное выступление Загитовой, которой даже ошибка не помешала выиграть короткую программу
 8 просмотров | 05:39
Eurosport

12 мин. назад

Коронный элемент Алине в этот раз не покорился.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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