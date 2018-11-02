Фигурное катание

ВИДЕО - Степанова и Букин уверенно выиграли ритм-танец с жарким как летнее солнце танго

Степанова и Букин уверенно выиграли ритм-танец с жарким как летнее солнце танго
 125 просмотров | 04:08
Eurosport

57 мин. назад

Ребята накатали почти на лучший результат сезона.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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