Фигурное катание

ВИДЕО - Эталонное выступление Медведевой в произвольной программе, которое принесло ей бронзу Skate Canada

Эталонное выступление Медведевой в произвольной программе, которое принесло ей бронзу Skate Canada
 484 просмотров | 01:02
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Евгения исправилась за ошибку, допущенную днем ранее.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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