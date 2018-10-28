Фигурное катание

ВИДЕО - Туктамышева упала в произвольной программе, но все равно придушила соперниц на Гран-при Канады

Туктамышева упала в произвольной программе, но все равно придушила соперниц на Гран-при Канады
 300 просмотров | 01:00
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 46 мин. назад

Елизавета спасла для России золото.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Фигурное катание


Посмотреть ещеБольше от канала Фигурное катание
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео