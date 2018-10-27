Фигурное катание

ВИДЕО - Прокат Медведевой и та самая ошибка, которая откинула ее на седьмое место в короткой программе

Прокат Медведевой и та самая ошибка, которая откинула ее на седьмое место в короткой программе
 35 просмотров | 03:19
Eurosport

9 мин. назад

Маленькая, но такая ядовитая помарка.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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