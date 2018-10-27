ВИДЕО - Прокат Медведевой и та самая ошибка, которая откинула ее на седьмое место в короткой программе
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Фигурное катание
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