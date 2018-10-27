Фигурное катание

ВИДЕО - Безупречное выступление Туктамышевой на Skate Canada, к которому теперь стремится Медведева

Безупречное выступление Туктамышевой на Skate Canada, к которому теперь стремится Медведева
 598 просмотров | 01:24
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 1 час назад

Елизавета показала класс, а Евгения сильно разочаровала.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Фигурное катание


Посмотреть ещеБольше от канала Фигурное катание
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео