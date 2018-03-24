Фигурное катание

ВИДЕО - Пападакис и Сизерон 4 минуты творили волшебство под «Лунную сонату», чтобы оформить очередной рекорд

Пападакис и Сизерон 4 минуты творили волшебство под «Лунную сонату», чтобы оформить очередной рекорд
 286 просмотров | 04:50
Eurosport

1 час назад

Получилось блестяще.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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