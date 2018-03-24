ВИДЕО - Пападакис и Сизерон 4 минуты творили волшебство под «Лунную сонату», чтобы оформить очередной рекорд
Показать большеПоказать меньше
Фигурное катание
Пападакис и Сизерон 4 минуты творили волшебство под «Лунную сонату», чтобы оформить очередной рекорд286 просмотров • 4 ч. назад
Коляда немного повалялся, но доборолся и вырвал бронзу чемпионата мира1 227 просмотров • 9 ч. назад
Пока все падали, Чен сделал 6 четверных и заграбастал золото1 421 просмотров • 9 ч. назад
3 горьких фейла на ЧМ, которые сбили невинную улыбку с лица Загитовой8 040 просмотров • 13 ч. назад
Пападакис и Сизерон сплясали под Эда Ширана, платье не порвалось, и теперь у них мировой рекорд1 813 просмотров • 10 ч. назад
«Паша превратилась в Оксану и рассталась с партнером». Факты о российском фигурном катании4 534 просмотров • 28/02/2018 в 14:43
Серебро за мужество, слежка спецслужб и еще три мощных истории об олимпийской фигурке14 950 просмотров • 21/02/2018 в 05:11
Мощное выступление и победа Суй Вэньцзин и Хань Цун на Гран-при Китая1 845 просмотров • 05/11/2017 в 14:42
Золотой прокат Медведевой на чемпионате мира14 025 просмотров • 01/04/2017 в 09:54
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
«Нью-Йорк Сити» впервые потерял очки в чемпионате, потому «Нью-Ингланд» круто упирался
Горячий финиш пасьюта, в котором Макарайнен вырвала победу и лидерство в общем зачете
Фуркаду все понравилось в Тюмени: он всех разнес и помахал трибунам ручкой
Коляда немного повалялся, но доборолся и вырвал бронзу чемпионата мира
Пока все падали, Чен сделал 6 четверных и заграбастал золото
Кипер «Виннипега» присел, и шайба выползла у него из-под щитков в ворота
Герой из «Джерси» одной рукой боролся с защитником, а второй забросил «Питтсбургу» супершайбу
Король Лос-Анджелеса – Копитар, а не Златан. Варламов словил от него трешку и сел на банку
3 горьких фейла на ЧМ, которые сбили невинную улыбку с лица Загитовой
Пападакис и Сизерон сплясали под Эда Ширана, платье не порвалось, и теперь у них мировой рекорд
Гонщики «Трех дней Де-Панне» завалились в чистом поле, один мужик даже набил асфальтовую болячку
Эмоциональный финиш Golden Slipper в Австралии
Драматичный тюменский спринт, в котором Домрачева всего на 1,2 секунды обошла Макарайнен
После матча с «Торонто» «Нэшвиллу» нужно менять название – они выглядели нехищно
«Айлендерс» устроили крутую погоню, но в голевом шутере им не хватило даже шести шайб
Полиция стиля. Все худшее, что надевал Неймар
Ставки за 300. Казнь сборной России и междусобойчик итальянцев и англичан
Царский финиш Фуркада. Тут он еще не знает, что все глобусы снова в его власти
Двойной суперсэйв Худобина напрасен – «Бостон» сдался «Сент-Луису» в овертайме