ВИДЕО - Пападакис и Сизерон сплясали под Эда Ширана, платье не порвалось, и теперь у них мировой рекорд
Показать большеПоказать меньше
Фигурное катание
Пападакис и Сизерон сплясали под Эда Ширана, платье не порвалось, и теперь у них мировой рекорд87 просмотров • 2 ч. назад
«Паша превратилась в Оксану и рассталась с партнером». Факты о российском фигурном катании4 532 просмотров • 28/02/2018 в 14:43
Серебро за мужество, слежка спецслужб и еще три мощных истории об олимпийской фигурке14 912 просмотров • 21/02/2018 в 05:11
Мощное выступление и победа Суй Вэньцзин и Хань Цун на Гран-при Китая1 842 просмотров • 05/11/2017 в 14:42
Золотой прокат Медведевой на чемпионате мира14 003 просмотров • 01/04/2017 в 09:54
Выступление Фернандеса, порвавшее короткую программу6 770 просмотров • 30/03/2017 в 18:35
Посмотреть на выступление Леоновой прилетел голубь4 108 просмотров • 12/11/2016 в 22:06
Произвольная программа Ковтуна1 539 просмотров • 06/04/2016 в 17:46
Грищук пытались отравить34 531 просмотров • 04/05/2010 в 10:59
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Гонщики «Трех дней Де-Панне» завалились в чистом поле, один мужик даже набил асфальтовую болячку
Драматичный тюменский спринт, в котором Домрачева всего на 1,2 секунды обошла Макарайнен
После матча с «Торонто» «Нэшвиллу» нужно менять название – они выглядели нехищно
«Айлендерс» устроили крутую погоню, но в голевом шутере им не хватило даже шести шайб
Полиция стиля. Все худшее, что надевал Неймар
Ставки за 300. Казнь сборной России и междусобойчик итальянцев и англичан
Царский финиш Фуркада. Тут он еще не знает, что все глобусы снова в его власти
Двойной суперсэйв Худобина напрасен – «Бостон» сдался «Сент-Луису» в овертайме
Кросби подбросил шайбу перед вратарем «Монреаля», а потом положил ее в сетку. Малкин тоже забил
За этот сложнейший шар в лузе Ронни нужно ставить пятерку в четверти по геометрии
Де Гендт сбился с маршрута и сделал кольцо по перекрестку, но вернулся и даже выиграл гонку
Гонщики опасно вмазались друг в друга и травмировались, пока победитель финишировал в лучах солнца
Мощнейший финиш гонки в Бельгии, по ходу которого гонщики пронеслись по ультроузкой, опасной дорожке
Второй хет-трик Панарина в карьере уничтожил «Рейнджерс»
«Виннипег» затащил «Лос-Анджелес» в овертайм и казнил шайбой Коннора
«Тампа» Кучерова организовала камбэк со счета 0:3 и вырвала победу над «Торонто»
Каталонская электричка создала затор на «Вуэльте» и заставила судью включить секундомер
Ядерный матч, в котором «Миннесота» превратила 0:2 в 3:2, а потом все равно слила «Лос-Анджелесу»
«Коламбус» летел «Бостону» 1:3, но Панарин с парнями украли победу в овертайме