Фигурное катание

ВИДЕО - «Паша превратилась в Оксану и рассталась с партнером». Факты о российском фигурном катании

«Паша превратилась в Оксану и рассталась с партнером». Факты о российском фигурном катании
 547 просмотров | 02:55
Eurosport

34 мин. назад

То, чего вы могли не знать о лучшем зимнем виде спорта.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Фигурное катание


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