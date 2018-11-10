Феноменальное выступление Забияко и Энберта, которые выиграли уже второй этап в сезоне

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.