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ВИДЕО - Алиев восхитительно исполнил четверной прыжок, поддался эмоциям и смазал тройной аксель

Алиев восхитительно исполнил четверной прыжок, поддался эмоциям и смазал тройной аксель
 13 просмотров | 06:16
Eurosport

16 мин. назад

Дмитрию не хватило концентрации, но он все равно вошел в тройку после короткой программы.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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