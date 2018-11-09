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ВИДЕО - Воронов так раскочегарился, что растопил лед Хиросимы на четвертом этапе Гран-при NHK Trophy

Воронов так раскочегарился, что растопил лед Хиросимы на четвертом этапе Гран-при NHK Trophy
 6 просмотров | 07:01
Eurosport

18 мин. назад

Русский фигурист занимает второе место после короткой программы.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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