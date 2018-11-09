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ВИДЕО - Великолепный прокат Туктамышевой в Японии – она снова хочет победить, чтобы показать что-то горячее

Великолепный прокат Туктамышевой в Японии – она снова хочет победить, чтобы показать что-то горячее
 235 просмотров | 06:28
Eurosport

6 ч. назадОбновлено 39 мин. назад

Елизавета опередила двух японок и стала лучшей.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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