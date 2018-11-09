Фигурное катание > NHK Trophy

ВИДЕО - Нежное выступление Забияко и Энберта, которое не оставило шансов соперникам на Гран-при Японии

Нежное выступление Забияко и Энберта, которое не оставило шансов соперникам на Гран-при Японии
 137 просмотров | 05:45
Eurosport

1 час назад

Российская пара уверенно выиграла короткую программу.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Фигурное катание


Посмотреть ещеБольше от канала Фигурное катание
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео