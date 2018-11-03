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ВИДЕО - Степанова и Букин станцевали под стильный блюз и впервые победили на Гран-при среди дуэтов

Степанова и Букин станцевали под стильный блюз и впервые победили на Гран-при среди дуэтов
 6 просмотров | 07:39
Eurosport

9 мин. назад

Русские доминируют в Хельсинки.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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