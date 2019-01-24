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ВИДЕО - Фернандес молодцом откатал короткую программу, но русские ребята были сильнее

Фернандес молодцом откатал короткую программу, но русские ребята были сильнее
 724 просмотров | 03:09
Eurosport

4 ч. назад

Испанец рискует проиграть золото последнего в карьере чемпионата Европы.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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