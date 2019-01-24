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ВИДЕО - Коляда забыл, что умеет падать, и выдал лучшую короткую на чемпионате Европы

Коляда забыл, что умеет падать, и выдал лучшую короткую на ЧЕ
1 923 просмотров | 02:54
Eurosport

6 ч. назад

Михаил обошел даже Фернандеса.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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