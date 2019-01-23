Фигурное катание > Чемпионат Европы

ВИДЕО - Короткая программа Загитовой, которая недокрутила риттбергер, но все равно всех обошла

Короткая программа Загитовой, которая недокрутила риттбергер, но все равно всех обошла
5 959 просмотров | 03:01
Eurosport

12 ч. назад

Алина лидирует после первого дня соревнований.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Фигурное катание


Посмотреть ещеБольше от канала Фигурное катание
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео