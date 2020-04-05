Киберспорт

ВИДЕО - Ставший инвалидом из-за аварии экс-гонщик «Формулы-2» и IndyCar Series сел за виртуальный руль

Ставший инвалидом из-за аварии экс-гонщик «Формулы-2» и IndyCar Series сел за виртуальный руль
 239 просмотров | 01:35
Eurosport

3 ч. назад

Трогательное видео с Робертом Уикенсом.
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Киберспорт


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