ВИДЕО - Ставший инвалидом из-за аварии экс-гонщик «Формулы-2» и IndyCar Series сел за виртуальный руль
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Киберспорт
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