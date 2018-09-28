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ВИДЕО - Переоцененный Погба, недооцененный Ротенберг и другие игроки с неадекватным рейтингом в FIFA 19

Переоцененный Погба, недооцененный Ротенберг и другие игроки с неадекватным рейтингом в FIFA 19
 506 просмотров | 03:11
Eurosport

1 час назадОбновлено 30 мин. назад

EA опять все перепутали.
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