Велокросс

ВИДЕО - Велосипедист сорвался с трассы и неприятно завалился во время гонки по бездорожью

Велосипедист сорвался с трассы и неприятно завалился во время гонки по бездорожью
 9 просмотров | 00:43
Eurosport

8 мин. назадОбновлено 3 мин. назад

Уффф, и ведь продолжил гонку как ни в чем не бывало.
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