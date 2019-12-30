ВИДЕО - Велосипедист сорвался с трассы и неприятно завалился во время гонки по бездорожью
Показать большеПоказать меньше
Велокросс
Велосипедист сорвался с трассы и неприятно завалился во время гонки по бездорожью9 просмотров • 2 ч. назад
Гонки на велосипедах по грязи настолько потешные, что в голове включается мелодия из шоу Бенни Хилла1 048 просмотров • 23/12/2019 в 13:35
Крутые спуски, резкие повороты и сумасшедший финишный спурт – так увлекательно только в велокроссе786 просмотров • 26/12/2018 в 14:52
Кубок мира по велокроссу превратился в гонки по грязи – тут много слякоти и счастливых лиц1 166 просмотров • 23/12/2018 в 15:52
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Гениальный прыжок Кобаяси, который позволил ему стать лидером «Турне четырех трамплинов»
Кристиансен идеально провел решающую стрельбу и отпраздновал ее дерзким дэбом
Ретивых вскочил с последнего места на четвертое, а Клебо вновь разоблачил в себе инопланетянина
Сногсшибательный женский спринт: Непряева вырвала бронзу, Лампич лишила победу Фаллу
Ударный финиш Устюгова и ошибка Большунова – у России золото и бронза на «Тур де Ски»
Шикарный финиш лыжниц на «Тур де Ски», в котором судьбу серебра решили миллиметры