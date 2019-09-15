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ВИДЕО - Финиш «Вуэльты»: Якобсен побил Беннета на финише, Роглича не побил никто

Финиш «Вуэльты»: Якобсен побил Беннета на финише, Роглича не побил никто
 3 просмотров | 02:54
Eurosport

21 мин. назад

Последний «Гранд-тур» года завершен.

Красный – цвет Испании и цвет «Вуэльты», заключительного гранд-тура года, упор в котором делается на горы.

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