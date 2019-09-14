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ВИДЕО - Победный финиш Погакара на 20-м этапе, «Вуэльта» благоволит словенцам

Победный финиш Погакара на 20-м этапе, «Вуэльта» благоволит словенцам
 53 просмотров | 02:23
Eurosport

1 час назад

В ближайшие сутки еще Роглич возьмет генеральную классификацию.

Красный – цвет Испании и цвет «Вуэльты», заключительного гранд-тура года, упор в котором делается на горы.

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