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ВИДЕО - Массовый завал и мощный финиш 19-го этапа «Вуэльты»

Массовый завал и мощный финиш 19-го этапа «Вуэльты»
 5 просмотров | 01:40
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8 мин. назад

Финиш на фоне красивого замка.

Красный – цвет Испании и цвет «Вуэльты», заключительного гранд-тура года, упор в котором делается на горы.

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