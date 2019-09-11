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Бельгийский велосипедист Филипп Жилбер выиграл 17-й этап многодневки «Вуэльта» (видео)

Жилбер выиграл 17-й этап «Вуэльты», Роглич все еще возглавляет общий зачет
 17 просмотров | 05:24
Stage highlights’

1 час назад

Заруба длиной в 219 километров.

Красный – цвет Испании и цвет «Вуэльты», заключительного гранд-тура года, упор в котором делается на горы.

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Stage highlights’


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