Победный финиш гонщика Astana на 16-м этапе «Вуэльты»

317 просмотров | 02:26

Первая победа Якоба Фульсана на этапах испанского «Гранд-тура».



Красный – цвет Испании и цвет «Вуэльты», заключительного гранд-тура года, упор в котором делается на горы.



Смотрите все главные моменты «Вуэльты» на Eurosport.ru. Финиши, спринты, этапы, интервью, падения – вы не пропустите ни-че-го.