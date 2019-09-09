Велоспорт > Вуэльта

ВИДЕО - Победный финиш гонщика Astana на 16-м этапе «Вуэльты»

Победный финиш гонщика Astana на 16-м этапе «Вуэльты»
 317 просмотров | 02:26
Eurosport

1 час назад

Первая победа Якоба Фульсана на этапах испанского «Гранд-тура».

Красный – цвет Испании и цвет «Вуэльты», заключительного гранд-тура года, упор в котором делается на горы.

Смотрите все главные моменты «Вуэльты» на Eurosport.ru. Финиши, спринты, этапы, интервью, падения – вы не пропустите ни-че-го.
Показать большеПоказать меньше

Велоспорт


Посмотреть ещеБольше от канала Велоспорт
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео