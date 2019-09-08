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ВИДЕО - Касс эффектно выиграл 15-й этап, дав пять перед финишем морю болельщиков

Касс эффектно выиграл 15-й этап, дав пять перед финишем морю болельщиков
 238 просмотров | 03:13
Eurosport

1 час назад

Американец обогнал вообще всех.

Красный – цвет Испании и цвет «Вуэльты», заключительного гранд-тура года, упор в котором делается на горы.

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