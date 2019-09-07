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ВИДЕО - Грандиозный массовый завал на финише и другая жаришка 14-го этапа «Вуэльты»

Грандиозный массовый завал на финише и другая жаришка 14-го этапа «Вуэльты»
 106 просмотров | 02:03
Eurosport

22 мин. назад

Все самое главное и сочное.

Красный – цвет Испании и цвет «Вуэльты», заключительного гранд-тура года, упор в котором делается на горы.

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