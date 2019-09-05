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ВИДЕО - Филипп Жилбер выиграл 12-й этап «Вуэльты Испании» – велоспорт

Жилбер выиграл 12-й этап, в общем зачете лидирует Роглич
 80 просмотров | 06:46
Stage highlights’

1 час назад

До финиша осталось девять этапов.

Красный – цвет Испании и цвет «Вуэльты», заключительного гранд-тура года, упор в котором делается на горы.

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