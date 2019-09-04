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ВИДЕО - Иттурия выиграл 11-й этап «Вуэльты», Роглич остался лидером тотала

Иттурия выиграл 11-й этап, Роглич остался лидером тотала
 12 просмотров | 06:40
Stage highlights’

28 мин. назад

В генеральной классификации – уверенное преимущество словенца.

Красный – цвет Испании и цвет «Вуэльты», заключительного гранд-тура года, упор в котором делается на горы.

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Stage highlights’


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