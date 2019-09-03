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ВИДЕО - Самые сочные моменты разделки на 10-м этапе «Вуэльты»

Самые сочные моменты разделки на 10-м этапе «Вуэльты»
 218 просмотров | 02:10
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1 час назад

Победил Роглич.

Красный – цвет Испании и цвет «Вуэльты», заключительного гранд-тура года, упор в котором делается на горы.

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