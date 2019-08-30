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ВИДЕО - Алехандро Вальверде выиграл седьмой этап «Вуэльты Испании»-2019

Вальверде выиграл седьмой этап
 74 просмотров | 07:15
Stage highlights’

2 ч. назадОбновлено 33 мин. назад

Лидерство в общем зачете сохранил Мигель Анхель Лопес.

Красный – цвет Испании и цвет «Вуэльты», заключительного гранд-тура года, упор в котором делается на горы.

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Stage highlights’


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