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ВИДЕО - Эррада выиграл шестой этап «Вуэльты», Тойнс стал вторым и возглавил тотал

Эррада выиграл шестой этап, Тойнс стал вторым и возглавил тотал
  смотрят | 08:59
Stage highlights’

Только что

Лидер генеральной классификации вновь сменился.

Красный – цвет Испании и цвет «Вуэльты», заключительного гранд-тура года, упор в котором делается на горы.

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Stage highlights’


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