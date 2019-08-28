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ВИДЕО - Двойной триумф велогонщиков Burgos-BH, который сожрали всех на пятом этапе

Двойной триумф велогонщиков Burgos-BH, который сожрали всех на пятом этапе
 139 просмотров | 04:12
Eurosport

1 час назад

Анхель Мадрасо финишировал первым, Йеце Бол – вторым.

Красный – цвет Испании и цвет «Вуэльты», заключительного гранд-тура года, упор в котором делается на горы.

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