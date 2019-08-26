Велоспорт > Вуэльта

ВИДЕО - Главные моменты третьего этапа «Вуэльты»

Главные моменты третьего этапа «Вуэльты»
 44 просмотров | 06:16
Stage highlights’

1 час назад

Самый сок велоспорта, который только может быть.

Красный – цвет Испании и цвет «Вуэльты», заключительного гранд-тура года, упор в котором делается на горы.

Смотрите все главные моменты «Вуэльты» на Eurosport.ru. Финиши, спринты, этапы, интервью, падения – вы не пропустите ни-че-го.
Показать большеПоказать меньше

Stage highlights’


Посмотреть ещеБольше от канала Stage highlights’
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео