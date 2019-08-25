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ВИДЕО - Финиш второго этапа – Кинтана улетел вообще от всех

Финиш второго этапа – Кинтана улетел вообще от всех
 52 просмотров | 01:39
Eurosport

27 мин. назад

Уверенная победа на колумбийца на втором этапе «Вуэльты».

Красный – цвет Испании и цвет «Вуэльты», заключительного гранд-тура года, упор в котором делается на горы.

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