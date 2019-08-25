Финиш второго этапа – Кинтана улетел вообще от всех

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Уверенная победа на колумбийца на втором этапе «Вуэльты».



Красный – цвет Испании и цвет «Вуэльты», заключительного гранд-тура года, упор в котором делается на горы.



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