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ВИДЕО - «Астана» выиграла командную разделку в рамках первого этапа Вуэльты

«Астана» выиграла командную разделку на старте Вуэльты
 12 просмотров | 01:39
Eurosport

1 час назад

Впереди еще 18 увлекательных этапов.

Красный – цвет Испании и цвет «Вуэльты», заключительного гранд-тура года, упор в котором делается на горы.

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